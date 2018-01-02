КС Молдавии приостановил полномочия президента

Суд в Молдавии разрешил назначить главу МИД в обход президента

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

"В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу", — заявил во вторник на заседании член КС Игорь Доля.

Раннее глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства.

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По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который уже освободил пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако дважды отказался назначить новых членов правительства.