Ещё
КС Молдавии приостановил полномочия президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла Татьяна Майорова
Умерла Татьяна Майорова

Суд в Молдавии разрешил назначить главу МИД в обход президента 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

"В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу", — заявил во вторник на заседании член КС Игорь Доля.

Раннее глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства.

>> Додон раскритиковал решение КС Молдавии

По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который уже освободил пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако дважды отказался назначить новых членов правительства.

РИА Новости: последние новости
В Белоруссии грузовик блокировки спас прохожих от пьяного водителя В Сирии курды спасли троих детей из России, мать которых примкнула к ИГ* Лукашенко призвал белорусов в новом году сделать страну образцовой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нидерланды приняли важное решение по делу MH17
Сердючка высказалась о запрете на фильмы РФ
Рассекречен пугающий прогноз Нострадамуса
Литва решила восстанавливать контакты с РФ
РФ предрекли возвращение к «суровым будням»
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение