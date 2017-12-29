Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал характеристику жителям западной части Украины.

«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю ещё с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — приводит УНИАН слова Лукашенко.

Также он отметил, что хочет завершения вооружённого конфликта на Украине.

«Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — добавил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Петром Порошенко в ОАЭ в ноябре они договорились не предавать огласке дело украинского журналиста Павла Шаройко, обвиняемого в Белоруссии в шпионаже, однако Киев нарушил договорённость.