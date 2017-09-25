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Эксперт назвал главного куратора Украины
Уровень управления и кураторства со стороны США на Украине снизился. Об этом в эфире ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» заявил депутат Верховной рады Украины V-VIII созывов Владимир Олейник.
Уровень управления и кураторства со стороны США на Украине значительно снизился, заявил депутат Верховной рады Украины V-VIII созывов Владимир Олейник.
«Уровень управления и кураторства со стороны Америки снизился. Согласитесь, Байден, который каждую ночь разговаривал и принимал решения, и Порошенко их выполнял. Сегодня, мне кажется, реальным куратором Украины, скорее всего, можно назвать, не Уолкера, а министра обороны (Джеймса Мэттиса — прим.ред)», — предположил эксперт в ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда».
В августе текущего года глава Пентагона Джеймс Мэттис, известный также по прозвищу Бешеный Пес, совершил визит на Украину, в рамках которого привез для ВСУ военное оборудование. Кроме того Мэттис присутствовал на параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Там же находился и спецпредставитель США Курт Волкер.
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