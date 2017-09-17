Украина не знает, что делать с корветом «Винница»

Корвет «Винница» ВМС Украины, бездейтсвующий уже около десяти лет, поднимут в сухой док, чтобы принять решение о ремонте или списании судна. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Игорь Воронченко: "Сначала надо пациента обследовать, а потом уже принимать решение, что с пациентом делать или списывать, или ремонтировать", — приводит слова Воронченко Думская.

Корвет Винница был спущен на воду в 1976 году, а в 1992 году вошел в состав морских частей пограничной службы Украины. В 1995 году корабль передали ВМС страны. В 2007 году корабль повредил форштевень и с тех пор числится в ремонте. Сообщалось, что экипаж поддерживает корабль за счет собственных средств.