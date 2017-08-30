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Захарова обратилась к ЕС из-за Киева
Мария Захарова посетовала на отсутствие реакции со стороны международных организаций в связи с похищением журналистки Первого канала Анны Курбатовой в Киеве. Слова официального представителя МИД РФ передаёт портал LIFE.
«А кто-нибудь из, например, глав МИД стран ОБСЕ выскажется? Уже пора», — заявила Захарова.
Захарова процитировала обращение ОБСЕ к украинским властям, в котором осуждаются любые аресты и депортации иностранных журналистов в стране.
30 августа Курбатова была похищена в центре Киева двумя мужчинами. Девушку затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что её похитили сотрудники Службы безопасности Украины. В настоящий момент в ведомстве готовят необходимые документы для её депортации в Россию. Журналистка регулярно освещала события на Украине. Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.
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