Саакашвили заявил, что «барыги на Украине» готовят против него новое обвинение

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили считает, что власти Грузии «в полной координации с барыгами на Украине» готовят в отношении него новое обвинение.

«Грузинские власти в полной координации с барыгами на Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко , что выдвинут обвинение до 10 сентября», — написал Саакашвили в Facebook.

По его словам, «обвинения в растрате госсредств в виде закупки похоронных венков и приёма иностранных делегаций по украинскому УПК не тянут на арест с целью экстрадиции».

Он выразил уверенность, что президенту Украины Петру Порошенко и Генпрокуратуре необходимы юридические основания для его задержания «после пересечения границы».

«Попытка госпереворота — это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел, но для барыг, видимо, все средства хороши», — заключил Саакашвили.

Ранее экс-губернатор Одесской области заявил, что Грузией, Молдавией и Украиной управляют олигархи.