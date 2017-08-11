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На Украине рассказали о грабящих фермеров ветеранах АТО
На Украине бывшие участники силовой операции Киева в Донбассе зарабатывают тем, что отнимают у фермеров урожай или защищают сельхозпроизводителей от налетов других ветеранов. Об этом на своей странице в Facebook написал принимавший участие в АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) Евгений Турчак.
«Обзвонил сегодня 42 своих боевых товарища. Собирал инфо о том, кому из них нужна квартира. В итоге 20 из них не в цивилизации, а в полях у фермеров. Это новый вид заработка для «атошников» — решать вопросы для фермеров, а они хорошо платят», — рассказал он.
По словам Турчака, бывшие военнослужащие «отбивают или удерживают поле, а взамен забирают урожай с половины, это примерно 200-400 тысяч долларов». Кроме того, некоторые ветераны устраивают для владельцев полей постановочные налеты. «Разбились на две группы, одна приходит к фермеру и создает проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает за вознаграждение; и все довольны — фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали», — объяснил ветеран АТО.
1 августа бывший депутат Верховной Рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев рассказал «Ленте.ру» о том, что на Украине ветераны АТО, бойцы добровольческих батальонов и националисты стали частью организованной преступности. «Радикалы сегодня крышуют контрабанду, игорный бизнес полностью под [главой МВД Арсеном] Аваковым, продажа наркотиков, рейдерские захваты, охрана предприятий», — отметил Царев.
В апреле бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Кур заявил, что в стране миллионы схронов с оружием, принадлежащих участникам военной операции Киева в Донбассе.
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