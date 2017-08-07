

Возводимая украинскими властями стена на границе с Россией совершенно бесполезна. С таким заявлением выступил депутат Рады Юрий Бойко . Его слова передаёт телеканал «112 Украина».

«Мы считаем, что подобные сооружения в условиях, когда существует такая современная техника, абсолютно бесполезны. Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать из космоса и все действия, для этого есть необходимая техника», — заявил Бойко.



Бойко добавил, что подобные сооружения можно эффективно использовать только для поимки зайцев. Парламентарий от фракции «Оппозиционный блок» отметил, что в ходе строительства оборонительного сооружения были заведены несколько уголовных дел в связи с хищениями средств.



«Европейский вал» или «Стена» – проект по укреплению украинско-российской границы для предотвращения гипотетического полномасштабного наступления российской армии. В рамках программы будут сооружены траншеи, выкопаны рвы, установлены специальные оборонительные сооружения. Общая стоимость проекта – 160 миллионов долларов. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.