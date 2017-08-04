«Конские цены»: украинцы променяли родные пляжи на Турцию и Египет

Жителей Украины возмутили высокие цены на родных курортах, из-за чего они вынуждены ехать на отдых в Турцию и Египет. Об этом сообщает «Экономика сегодня».



По данным агентства, самый дешевый номер с завтраком для семьи с ребенком на украинских курортах обойдется в 153 доллара в сутки (более девяти тысяч рублей).



Кроме того, в Одессе предлагают номера и возможность поплавать с дельфинами за 350 долларов в сутки (около 21 тысячи рублей). Неделя в отеле Коблево рядом с пляжем обойдется семье почти в две тысячи долларов (более 120 тысяч рублей).





Из-за этого украинцы начали писать в соцсетях, что те, «у кого не хватило денег на Затоку [поселок в Одесской области – прим. ред.], летят в Турцию». Кроме того, жители страны отмечают, что за 1,5 тысячи евро (более 107 тысячи рублей) можно купить недельный тур в Испанию, а «если ехать самим – еще дешевле». «Думаю, сейчас пойдет естественный процесс уменьшения отдыхающих на локальных курортах с конскими ценами», - написал один из пользователей.

