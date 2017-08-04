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"Конские цены": украинцы променяли родные пляжи на Турцию и Египет
Жителей Украины возмутили высокие цены на родных курортах, из-за чего они вынуждены ехать на отдых в Турцию и Египет. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
По данным агентства, самый дешевый номер с завтраком для семьи с ребенком на украинских курортах обойдется в 153 доллара в сутки (более девяти тысяч рублей).
Кроме того, в Одессе предлагают номера и возможность поплавать с дельфинами за 350 долларов в сутки (около 21 тысячи рублей). Неделя в отеле Коблево рядом с пляжем обойдется семье почти в две тысячи долларов (более 120 тысяч рублей).
Из-за этого украинцы начали писать в соцсетях, что те, «у кого не хватило денег на Затоку [поселок в Одесской области – прим. ред.], летят в Турцию». Кроме того, жители страны отмечают, что за 1,5 тысячи евро (более 107 тысячи рублей) можно купить недельный тур в Испанию, а «если ехать самим – еще дешевле». «Думаю, сейчас пойдет естественный процесс уменьшения отдыхающих на локальных курортах с конскими ценами», - написал один из пользователей.
Ранее глава комитета правительства Крыма по межнациональным делам Заур Смирнов заявил, что Киев решил помешать поездкам украинских туристов на полуостров. По словам Смирнова, информацию об этом ему предоставили источники «из числа служащих госпогранслужбы Украины». Пограничники заявили, что «получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия». Однако министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий говорил, что ожидает в 2017 году роста туристического потока из Украины, так как у многих украинцев «с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес».
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