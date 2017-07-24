В Донецкой области в школе прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории неработающей школы в Донецкой области, пострадал охранник, сообщило в понедельник главное областное управление национальной полиции Украины.

В понедельник днем в торецкое отделение полиции поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы № 15 в городе Железное, вблизи Торецка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе.

"Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что указанная школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает. Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется", — говорится в сообщении.

Место взрыва осматривают правоохранители.