На Украине обыскивают 41 спиртзавод

Украинская Генпрокуратура и налоговая милиция начали обыски на 41 заводе, производящем спирт. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замглавы государственной фискальной службы страны Сергей Билан

По его словам, на Украине началось «масштабное наступление на теневой рынок спирта». Билан подчеркнул, что спецоперация направлена на пресечение «незаконного» производства и реализации алкоголя.

По данным Билана, нелегальный спирт производится из неучтенного сырья, продаваемого за наличные. «Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения через некачественную продукцию, которую из него изготавливают», - сказал он, добавив, что в операции задействованы 430 работников налоговой милиции.

В апреле этого года власти Украины сообщили о планах приватизировать ГП «Укрспирт» и другие государственные спиртзаводы до конца сентября 2017 года.