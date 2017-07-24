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На Украине обыскивают 41 спиртзавод
Украинская Генпрокуратура и налоговая милиция начали обыски на 41 заводе, производящем спирт. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замглавы государственной фискальной службы страны Сергей Билан.
По его словам, на Украине началось «масштабное наступление на теневой рынок спирта». Билан подчеркнул, что спецоперация направлена на пресечение «незаконного» производства и реализации алкоголя.
По данным Билана, нелегальный спирт производится из неучтенного сырья, продаваемого за наличные. «Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения через некачественную продукцию, которую из него изготавливают», - сказал он, добавив, что в операции задействованы 430 работников налоговой милиции.
В апреле этого года власти Украины сообщили о планах приватизировать ГП «Укрспирт» и другие государственные спиртзаводы до конца сентября 2017 года.
В конце мая в Дарницком районе Киева застрелили советника руководителя ГП «Укрспирт», бывшего и.о. директора этого предприятия Виктора Панкова. Сообщалось, что убийство могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Советник главы МВД Антон Геращенко тогда напомнил, что «в свое время Панков дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании [«Укрспирта»], постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией «левого» спирта».
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