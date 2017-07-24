Украинские СМИ обвинили Белоруссию в торговле с ДНР и ЛНР



Товары из Белоруссии массово поступают в Донецк и Луганск, а белорусские заводы производят алкоголь под торговыми марками ДНР и ЛНР, хотя официально между Минском и двумя донбасскими республиками торговли нет, утверждают украинские СМИ. Утверждается, что на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих ДНР и ЛНР, а основными получателями выгоды от этого бизнеса являются якобы связанные с руководством ополчения компании. В частности, речь идет о заводе «Славпродукт» с якобы российским учредителем в Витебской области. В 2016 году, по данным СМИ, компания стала производить водку по заказу донецкого ООО «Белсвит», пишет « Радио Свобода Украина».

По данным СМИ, продукция перевозится из Белоруссии через Россию в Донецк. Импортером указывается ЧП «Содействие» из донбасского Тореза, якобы связанное с Дмитрием Автономовым, влиятельным бизнесменом в ДНР, доход от торговли идет на финансирование ополчения, пишет издание.







Поставками из Белоруссии, утверждает издание, занимается также донецкое ООО «Мастер-торг», якобы связанное с Александром Януковичем - сыном экс-президента Украины Виктора Януковича . В Луганске ключевыми партнерами «Мастер-торга» являются «Универсам 1» и сеть социальных супермаркетов «Народный», которые, согласно утверждениям, контролируются приближенными главы ЛНР Игоря Плотницкого, пишет портал.



Портал отмечает, что из восьми предприятий созданного по указу президента Белоруссии Александра Лукашенко холдинга «Минск Кристал групп» пять поставляют алкогольную продукцию в Донбасс. Также утверждается, что Белоруссия поставляет ополченцам широкий ассортимент продуктов питания - «молочку», кондитерские изделия, консервы -а также косметику, трикотаж и бытовую технику.

В Белоруссии ДНР и ЛНР называют «непризнанными территориальными образованиями», при этом в страну выборочно разрешен въезд по паспортам республик.