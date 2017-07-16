Гройсман отказался баллотироваться в президенты



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока не видит себя кандидатом в президенты страны.

"Я больше чувствую себя в исполнительной власти", — сказал премьер в воскресенье вечером в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о возможном участии в будущем в президентских выборах.



На уточняющий вопрос, не видит ли он, таким образом, себя президентом, премьер ответил: "Нет".



Гройсман отметил, что выборы должны пройти на Украине планово — в 2019 году. "Выборы как президентские, так и парламентские должны состояться вовремя, это через два года", — сказал глава правительства.