В СБУ сообщили о задержании в Киеве агента российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве агента спецслужб Российской Федерации. Он пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя министерства обороны Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба СБУ.

«Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб хотел получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещениях вдоль линии разграничения воинских частей и соединений ВСУ и Нацгвардии», — говорится в сообщении.