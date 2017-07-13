Никаких саммитов: власти Крыма порекомендовали Порошенко обновить карту мира

Глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов порекомендовал президенту Украины Петру Порошенко найти обновленную политическую карту мира и повесить ее на "видное место".

Как сообщает РИА "Новости" , таким образом власти Крыма ответили на пожелании главы Украины провести саммит с ЕС в Ялте. Кроме того, Порошенко рассказал о желании провести переговоры в Донецке.

"Главе украинского государства следует знать, что саммит Украина-ЕС может проходить либо на территории стран Европейского союза, либо на территории Украины. Петру Порошенко пора подарить обновленную политическую карту мира, где Крым является законной и неотъемлемой частью России, и этот факт уже никто и никогда не сможет оспорить", - заявил Смирнов.

Кроме того, он посоветовал Порошенко в дальнейшем не забываться.

Напомним, третью годовщину воссоединения Крыма с Россией вся страна отметила пышными праздничными мероприятиями и салютами.