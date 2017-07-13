Хватавшего Яценюка за пах депутата забросали яйцами

Конфликт произошел в ходе блокировки активистами Автомайдана здания украинского парламента. «Барна выходил из здания Рады. Активисты его остановили и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест. Он начал оскорблять протестующих, в ответ в него полетели яйца», — рассказали очевидцы.

На своей странице в Facebook Олег Барна сообщил, что нападавшие говорили на русском языке. «Сказал им, что они не мои избиратели, потому что мои разговаривают на украинском языке, а вы говорите как совки донецкие», — описал предысторию стычки народный избранник.