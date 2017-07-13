Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Хватавшего Яценюка за пах депутата забросали яйцами

Протестующие забросали яйцами депутата Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».
Конфликт произошел в ходе блокировки активистами Автомайдана здания украинского парламента. «Барна выходил из здания Рады. Активисты его остановили и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест. Он начал оскорблять протестующих, в ответ в него полетели яйца», — рассказали очевидцы.
На своей странице в Facebook Олег Барна сообщил, что нападавшие говорили на русском языке. «Сказал им, что они не мои избиратели, потому что мои разговаривают на украинском языке, а вы говорите как совки донецкие», — описал предысторию стычки народный избранник.
Олег Барна стал известен в декабре 2015 года. Занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк выступал в Верховной Раде с докладом о проделанной за год работе. Парламентарий вручил главе правительства букет роз и попытался оттащить от трибуны главу кабинета министров, схватив последнего за талию и паховую область. Позднее он объяснил свое поведение желанием обнять премьера.
Еще 9 источников
Безумный мир В мире Видео Главное
Верховная Рада
Арсений Яценюк Олег Барна
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости