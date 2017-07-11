Россию предупредили о «нашествии» таджиков

Россию в ближайшем будущем ожидает приток мигрантов из Таджикистана. Это связано с призывом властей республики к мужчинам отказаться от ношения бород. С таким заявлением выступил председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов , передает НСН

«Человека забирают, приводят в отделение милиции, забирают паспорт и дают время самостоятельно сбрить бороду», – заявил Шарипов.

Шарипов добавил, что за год в Хатлонской области было задержано 13 тысяч человек. По состоянию на апрель 2017 года в России находятся десять миллионов иностранцев, из которых около трети – незаконно. Большинство мигрантов приезжают в Россию из Украины, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.