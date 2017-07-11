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На Украине арестованы российские пограничники
На Украине арестовали двух российских пограничников, заблудившихся на территории соседнего государства. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
«Российским пограничникам, выполнявшим задание в интересах Российской Федерации во вред Украине, следователи УСБУ в Херсонской области сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — заявили в ведомстве.
Решение об аресте принял Апелляционный суд Херсонской области. 30 июня украинские пограничники задержали двух неизвестных. У мужчин не было с собой документов. Следствие установило, что пограничники задержали заместителя начальника резервной заставы воинской части 9930 Аскар Кулуб и руководителя кинологического отделения Владимир Кузнецов из Пограничной службы ФСБ России. Пограничное управление ФСБ по Крыму официально признало факт потери двоих бойцов.
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