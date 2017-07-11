На Украине арестованы российские пограничники

На Украине арестовали двух российских пограничников, заблудившихся на территории соседнего государства. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом заявили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

«Российским пограничникам, выполнявшим задание в интересах Российской Федерации во вред Украине, следователи УСБУ в Херсонской области сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — заявили в ведомстве.