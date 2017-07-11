Ветераны АТО перекрыли дорогу в Житомирской области и пожелали «крови и зрелищ»

Ветераны АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) перекрыли трассу Киев — Чоп в Житомирской области. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает телеканал «112 Украина».

Таким образом бывшие военнослужащие выразили протест против приостановления выдачи им земельных участков. «Получение земли — это конституционное право человека, но президент и премьер решили, что они тут короли. Пока мы делаем предупреждающую акцию, но ребята уже хотят крови и зрелищ», — рассказал один из активистов Сергей Артемов

В феврале украинские власти наградили ветеранов АТО земельными участками в Киевской области, которые находятся на территории, где расположены свалка и канализационный слив.

Программа выделения земли участникам боевых действий в Донбассе действует на Украине с июля 2014 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го, после того как Киев начал силовую операцию по подавлению протестов в Донецкой и Луганской областях (выступления последовали за сменой власти в стране).