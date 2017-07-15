ВСУ стягивает вооружение к границам с ДНР и ЛНР

Позиции украинских силовиков под Горловкой усилены восемью гаубицами. Об этом в субботу со ссылкой на данные разведки заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин , сообщает Донецкое агентство новостей

«Наша разведка продолжает фиксировать увеличение количества запрещенного минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Артемовск отмечено прибытие восьми гаубиц "Гиацинт-Б"», — сказал он. Он также добавил, что за прошедшие сутки с позиций ВСУ было выпущено 154 снаряда и мины. Огонь велся на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях.

За сутки командование ДНР зафиксировало 49 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Под обстрелами со стороны ВСУ за сутки погиб один военнослужащий ДНР, были разрушены два дома в поселке Трудовские на западе Донецка, пять сел Новоазовского района – обесточены.