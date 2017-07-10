В Госдуме прокомментировали возможное введение Киевом предварительной электронной регистрации

«Власти Украины продолжают настойчиво и последовательно усложнять взаимоотношения между двумя братскими народами, двумя соседними странами. Это шаг на пути к мечте украинских националистов о визовом въезде на территорию Украины со стороны России. Отвечать подобными действиями — это бить не столько по тем, кто определяет политику современного Киева, сколько по тем гражданам Украины, которые заинтересованы во взаимоотношениях с Россией. Поэтому это было бы неправильно», — сказал парламентарий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина введёт систему предварительной электронной регистрации для въезжающих на территорию страны граждан России.