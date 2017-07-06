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На Украине заочно осудят россиянина за убийство 40 бойцов АТО
На Украине заочно осудят российского неонациста Алексея Мильчакова. Его подозревают в убийстве порядка 40 украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНИАН.
Мильчаков участвовал в засаде, которую ополченцы Донбасса устроили 5 сентября 2014 года у посёлка Приветное Славяносербского района Луганской области. Погибшие во время засады силовики относились к батальону «Айдар» и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Обвинительный акт в отношении россиянина в суд направила Главная военная прокуратура Украины. По версии следствия, Мильчаков руководил своей штурмовой разведывательной группой «Русич», входившей в состав группировки «Бэтман». Лидер группировки, Александр Беднов, был убит 1 января 2015 года.
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