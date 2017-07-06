СБУ объявила о задержании командира бригады ЛНР

СБУ сообщила о задержании на востоке Украины командующего Второй отдельной гвардейской мотострелковой бригады Второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. По данным спецслужбы, задержанный отвечал за боеготовность руководимого им подразделения, а также за получение и учет вооружения из России. Кроме этого, он принимал участие в боевых действиях против ВСУ, передает УНИАН

Мужчину подозревают по статье УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации».

Сообщается, что задержанный уже сообщил следствию «о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористов, руководстве НВФ кадровыми российскими военными».

Данные задержанного не раскрываются.