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Деловая газета «Взгляд»

СБУ объявила о задержании командира бригады ЛНР

СБУ задержала комбрига ЛНР
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СБУ сообщила о задержании на востоке Украины командующего Второй отдельной гвардейской мотострелковой бригады Второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. По данным спецслужбы, задержанный отвечал за боеготовность руководимого им подразделения, а также за получение и учет вооружения из России. Кроме этого, он принимал участие в боевых действиях против ВСУ, передает УНИАН.
Мужчину подозревают по статье УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации».
Сообщается, что задержанный уже сообщил следствию «о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористов, руководстве НВФ кадровыми российскими военными».
Данные задержанного не раскрываются.
Напомним, в конце июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинская сторона выдает за пленных ополченцев курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, снимая на видеокамеру их «признательные показания».
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УНИАН
СБУ
Андрей Марочко
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