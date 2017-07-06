В Мукачево исчезли улицы Бандеры и Шухевича и появился тупик Москаля

Городской совет Мукачево (Закарпатская область, Украина) проголосовал за переименование улиц Бандеры и Шухевича, появившихся в городе три месяца назад. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте совета.

Улица, названная в честь Бандеры, теперь будет носить имя кардинала Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Улицу Шухевича переименуют в честь митрополита той же конфессии Андрея Шептицкого (Закарпатье — один из центров греко-католичества на Украине, так как в этом регионе проживает много венгров; Мукачево — центр единственной в стране греко-католической епархии, подчиняющейся напрямую Святому престолу, а не Украинской греко-католической церкви — прим. «Ленты.ру» ).

Совет принял еще ряд решений. В частности, одно из ответвлений улицы Трудовой тупик будет называться в честь губернатора региона Геннадия Москаля

Улицы получили названия в честь деятелей украинского националистического движения по решению Москаля в рамках исполнения закона о декоммунизации. Ранее они именовались в честь писателя-коммуниста Ярослава Галана и члена коммунистической партии Ивана Туряницы.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Он не разрешает использование советской символики и требует изменения топонимов, в названиях которых фигурируют коммунисты . В рамках исполнения этого нормативного акта Днепропетровск переименовали в Днепр и одобрили переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.