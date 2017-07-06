Лукашенко «лишил» Минск геополитических амбиций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вооруженные силы выступают залогом суверенитета страны. Однако при этом он подчеркнул, что у Минска не существует "геополитических амбиций".

Напомним, что на территории западного соседа России 14-20 сентября будут проходить совместные белорусско-российские учения под названием "Запад-2017".

По мнению президента, без высококлассной армии Белоруссия не сможет быть суверенной. Лукашенко подчеркнул, что вооруженные силы обеспечивают нерушимость границ государства и его стабильность.

Президент также отметил, что внешняя политика Минска является миролюбивой и разнонаправленной.