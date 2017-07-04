Взятый в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед G20

Бойцы ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики взяли в плен майора 128-й отдельной горнопехотной бригады ВСУ, передает РИА «ФАН»

Военнослужащий имел при себе секретные документы. Он рассказал на допросе, что командование украинской армии готовит кровавые провокации накануне саммита «большой двадцатки».

Представители разведки ДНР не исключают, что майор ВСУ, задержанный под поселком Пески, прибыл в Донецкую область с целью вербовки местных военных и сотрудников правоохранительных органов

Власти ДНР во вторник заявили о предотвращении террористического акта в Донецке. В подготовке теракта представители самопровозглашенной республики обвинили украинские спецслужбы.