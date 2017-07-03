ВСУ дислоцировали под Станицей Луганской 120 польских наемников и 30 танков

Командование Вооруженных сил Украины разместило в селе Камышино, расположенном вблизи Станицы Луганской, около 120 польских наемников и 30 танков, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко

«По нашим данным, в населенном пункте Камышино на левом берегу реки Северский Донец установлено нахождение личного состава воинского подразделения частной военной компании из Польши в количестве до 120 человек», - сообщил Марочко, отметивший замеченный там государственный флага Польши и о зафиксированной польской речи.

Он добавил, что в лесном массиве, помимо этого, замаскировано около 30 танков. По словам Марочко, у линии соприкосновения активизировались украинские снайперы.