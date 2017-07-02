Киев предложил создать реестр тех, кто приглашает бывавших в Крыму артистов

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости . Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает необходимым составить реестр организаторов концертов, которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня… Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", — написал Кириленко в воскресенье в микроблоге в Twitter.

Музыкант Андрей Лысиков , более известный под псевдонимом Дельфин, в воскресенье сообщил, что не смог пересечь границу Украины и дать там концерт из-за того, что посещал Крым. Также накануне государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну певице Бьянке из-за посещения Крыма без согласования с Киевом, ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым без разрешения Киева. Больше всего шума было вокруг "Евровидения-2017", которое проходило в мае в Киеве, поскольку украинские власти не пустили в свою страну участницу от России Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.