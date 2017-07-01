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ТАСС

Певице Бьянке отказано во въезде на Украину

Бьянку не пустили на Украину
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали певице Татьяне Липницкой (известной под псевдонимом Бьянка) во въезде на Украину, где в Одессе у нее должен был состояться концерт. Об этом певица сообщила в своем .
На размещенном в соцсети видео Бьянка показала страницу паспорта, в котором стоит штамп "Отказано во въезде на Украину". Данный запрет она связывает со своим выступлением в Крыму. При этом певица подчеркнула, что "не поддерживает никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике", а ее "выступление в Крыму было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50".
"Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", - подчеркнула певица.
ТАСС пока не располагает официальной информацией украинской стороны о запрете въезда Бьянке на Украину.
Татьяна Липницкая - белорусская и российская певица, автор песен, танцовщица, телеведущая и актриса, начавшая музыкальную карьеру в 2005 году. В 2007 году Бьянка была удостоена премии МТV Russia Music Awards в номинации "Лучший хип-хоп проект". В 2013 году на украинском конкурсе "Песня года" получила награду "эксклюзив украинской песни" за исполнение песни "Отпусти".
Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину уже более 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.
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ИТАР-ТАСС
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