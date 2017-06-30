Больше 40% украинцев поддержали запрет георгиевской ленты в стране

Более 40% жителей Украины поддерживают запрет в стране георгиевской ленты, свидетельствуют данные соцопроса киевского фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова. 26,3% заявили, что полностью поддерживают запрет, 13,8% – преимущественно поддерживают (всего 40,1%). 9,2% преимущественно не поддерживают запрет, 16,4% – категорически против (всего 25,6%), приводит данные опроса РИА «Новости»

Кроме того, 9,8% заявили, что им трудно ответить однозначно, 19,3% - все равно, 4,8% - ничего не слышали о таком решении и 0,4% не ответили.

Опрос проводился с 9 по 13 июня. За это время было опрошено 2018 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, подконтрольных киевским властям.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного в конце мая социологической группой «Рейтинг», запрет георгиевской ленты на Украине, напротив, не поддерживают почти 40% населения страны.