«Он [Хрущев] практически навязал Украине Крым. И Украина, естественно, себя чувствовала в этом отношении обиженной. Она могла бы потратить эти деньги на Одессу или еще какие-то свои территории, но вместо этого она взяла себе Крым, взвалила его на свои плечи, исправила там ситуацию, насколько это было возможно, а потом у нее, путем "огородного права", Крым отняли», — выразила мнение Максакова.

Она добавила, что полуостров был передан под контроль Киева из-за слабой инфраструктуры, антисанитарии, географической удаленности от РСФСР. «Крым [для России] — постоянный лишний вираж, который необходимо сделать, чтобы что-то там исправить», — сказала певица.

16 марта о принудительной передаче Крыма под контроль Киева в 1954 году рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук . По его словам, Хрущев, побывав на полуострове в 1953 году, был в ужасе от бедности местного населения.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

В феврале 1954 года, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, полуостров был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.