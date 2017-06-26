Порошенко рассказал о понимании украинцами счастья

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что евроинтеграция делает жителей страны счастливыми. Об этом он сказал на брифинге в Париже после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном , передает портал «Гордон».

«Мы отстоим свой суверенитет, нашу территориальную целостность и независимость. Мы никогда больше не вернемся к царю. Судьба Украины, счастье Украины — в Европе. И началось это тысячу лет назад. Поэтому да здравствует Франция, да здравствует республика и слава Украине», — продекламировал Порошенко.

22 июня второй президент Украины Леонид Кучма , представляющий Киев в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны, заявил, что украинская экономика разваливается из-за ориентации на европейские рынки. «Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет. Вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени», — сказал он.

В конце 2016 года газета The New York Times писала, что за год после вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС экономика страны понесла большие потери, в частности проблемы коснулись аграрного сектора. Основной ущерб наносят устанавливаемые Евросоюзом квоты на поставку продукции.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано в 2014 году. Согласно документу, Украина получила право без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот, а для других групп товаров были снижены ставки ввозных таможенных пошлин.