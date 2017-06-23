Стало известно об аресте в Крыму командира батальона ДНР по запросу Украины

В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов. «В городе Ялта, республика Крым, 20 июня 2017 года по запросу Украины в Интерпол, МВД задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керчь», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной - «Керчь», - написал Семенов в Facebook.

Он утверждает, что Погодин не получил гражданство России и имеет украинский паспорт. В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией находился на территории полуострова, затем воевал в составе ополчения ДНР. Семенов заявил, что Украина «сфальсифицировала уголовные дела», чтобы арестовать Погодина.

По данным Семенова, российский суд арестовал Погодина на 40 дней «для обеспечения возможности его выдачи … правоохранительным органам Украины». Сейчас командир батальона находится в изоляторе временного содержания в Симферополе.