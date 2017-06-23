Порошенко возглавит операцию в Донбассе

Киев готовит законопроект, согласно которому президент Украины возглавит операцию в Донбассе. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрия Тымчука, законопроект об отмене АТО и введении специального режима в Донбассе также предполагает и смену руководства.

На данный момент операцией руководит Служба безопасности Украины . В случае принятия законопроекта будет создан оперативный штаб, который возглавит Порошенко.

«Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий. По вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб . Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных», - рассказал Тымчук.

При этом в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что это простая попытка Киева заменить Минские соглашения.

По словам представителя России на переговорах в Минске Бориса Грызлова, Украина пытается «создать некую альтернативу Минским соглашениям».