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Радикалы сорвали георгиевские ленточки с ветеранов в Днепропетровске
В Днепропетровске в День памяти и скорби разъяренные радикалы начали срывать с ветеранов георгиевские ленты. Инцидент произошел у памятника воинам 152-ой дивизии, которая в годы войны освобождала город Днепропетровск. Пришедших к монументу ветеранов ждали радикалы, которые начали срывать георгиевские ленточки с людей.
Туда же подтянулись и сотрудники полиции, которые выписывали штрафы тем, кто осмелился надеть запрещенную в Незалежной символику.
Ранее Верховная рада приняла закон о введении административной ответственности за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Согласно законопроекту, в стране запрещен показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в СМИ.
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