Радикалы сорвали георгиевские ленточки с ветеранов в Днепропетровске

В Днепропетровске в День памяти и скорби разъяренные радикалы начали срывать с ветеранов георгиевские ленты. Инцидент произошел у памятника воинам 152-ой дивизии, которая в годы войны освобождала город Днепропетровск. Пришедших к монументу ветеранов ждали радикалы, которые начали срывать георгиевские ленточки с людей.

Туда же подтянулись и сотрудники полиции, которые выписывали штрафы тем, кто осмелился надеть запрещенную в Незалежной символику.