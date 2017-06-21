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Украинские силовики оцепили здание Рады в Киеве
Фото: ТК "Звезда"
Полторы сотни украинских силовиков стянуты к зданию Верховной рады, где проходит массовая акция протеста. Об этом сообщает местное издание znaj.ua. Перед зданием Рады выставлен забор, за которым стоят представители Нацгвардии и полиции. Часть правоохранителей в бронежилетах и со спецсредставми защиты. Возле здания Верховной рады припаркованы шесть автобусов с правоохранителями, дежурят пожарные автомобили. У парламента собрались около 350-400 человек из разных политических партий. Митингующие требуют принять новый закон о выборах по открытым спискам.
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