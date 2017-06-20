Госдеп: США не против, если Россия и Украина решат прийти к соглашению вне минского процесса

США не станут возражать, если Россия и Украина договорятся решать вопросы по каналам, не связанным с Минскими соглашениями. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Если Россия и Украина решат объединиться и действовать по какому-то другому каналу, не связанному с минскими соглашениями, мы бы не стали возражать против этого. Но мы хотим, чтобы они продвигались вперёд в рамках «Минска-2» сейчас», — сказала она.

Ранее Науэрт заявила, что США остаются привержены Минским соглашениям, но недовольны прогрессом в их выполнении.