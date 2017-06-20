Представленный на международном авиашоу во Франции самолет АН-132D не продемонстрировал никаких достижений украинского авиастроения, считает экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

По словам Кавы, Ан-132D представляет из себя модернизированный вариант самолета АН-32, созданный в середине 70-х годов на основе военно-транспортного самолета Ан-26. Тот, в свою очередь, был модификацией всем известного пассажирского Ан-24, которому в этом году исполнилось 58 лет.

"Поэтому говорить о том, что самолет Ан-132 — это большой рывок в отечественном авиастроении, не приходится", — подчеркнул он.

Бывший замминистра инфраструктуры отметил, что подавляющее большинство технологий, использованных в Ан-132, унаследованы от его предшественников. Основное же отличие "нового" самолета заключается в наличии американских двигателей, которые установили взамен украинских.

По словам Кавы, о состоянии украинской авиапромышленности в первую очередь говорят крайне низкие объемы производства. Так, последние серийные самолеты на предприятиях корпорации "Антонов" выпущен более двух лет назад, отметил он.

"Если в течение последних лет завод не выпускает серийные самолеты, возникает вопрос, а на что вообще этот завод способен? На рынок предлагаются все-таки не опытные образцы, а самолеты, которых должно быть определенное количество", — заключил Кава.