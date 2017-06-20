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В Донбассе ищут пропавшего без вести полковника Нацгвардии Украины
Командование Национальной гвардии Украины ведёт поиски полковника Александра Бойко, пропавшего во время выполнения боевого задания в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко», — говорится в сообщении.
По неподтверждённым данным, офицер содержится «одним из террористических подразделений ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей)».
Как отмечается, попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника пока не привели к положительным результатам.
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