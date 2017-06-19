Киев приготовил новый план «захвата» Донбасса

В администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывают план «реинтеграции» Донбасса. Киев планирует остановить «антитеррористическую операцию», но ввести военное положение. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

«Это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне. Этих групп несколько, окончательное мнение по Украине не выработано, и мы пытаемся сыграть на опережение. При этом мы понимаем, что конкретные решения по Украине в Вашингтоне не могут быть приняты уже сейчас. Понимаем мы и то, что главными приоритетами для США остаются Россия и Иран, а не Украина», - рассказал депутат от Радикальной партии Игорь Попов

Другой собеседник издания пояснил, что данное решение принято в связи с желанием Киева вернуть Донбасс «путем мягкой силы», то есть сделать страну «привлекательной» для проживания.

По словам источника издания, для жителей некоторых районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут упростить порядок получения пенсий, наладить торговлю и увеличить допустимый вес на грузы, которые разрешено перевозить через линию разграничения.