Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что Киев может принести пользу НАТО

"Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас", — сказал он.

"Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет", — добавил Климкин.

Вступление Украины в ЕС , по его словам, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

"Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем", — заявил Климкин.