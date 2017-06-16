Посол рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше

Польский посол на Украине Ян Пекло в интервью изданию «Фокус» заявил, что в Польше работают и учатся более миллиона украинцев.

«Более миллиона украинцев работают и учатся в Польше, большинство из них легально, и никаких проблем у них не возникает. Это необходимо для вас, потому что ваши граждане могут заработать деньги и переслать их своим семьям. Это необходимо и для польской экономики», — приводит УНН слова Пекло.

Также он назвал «страхами на пустом месте» сообщения о том, что после получения безвизового режима украинцы массово поедут в Польшу и будут оставаться там нелегалами.

«Это страхи на пустом месте. Те, кто хотел остаться работать в Польше, уже выехали и работают там», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины в поезде Киев — Пшемысль была задержана гражданка Украины, которая пыталась провезти восьмилетнего сына в чемодане, так как не имела на него документов.