Пранкеры почти купили солнечные батареи у Tesla для Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана практически договорились с американской компанией Tesla о закупке у нее партии солнечных батарей. Примечательно, что бизнес-переговоры велись в пространстве соцсетей, что ничуть не смутило американскую сторону. Пранкерам даже удалось выторговать приличную скидку.

- Я был вдохновлен беседой Илона Маска в Twitter о том, как быстро он решил вопросы с этой системой в Австралии. Мы посчитали, что Украине тоже интересна эта идея, — начали пранкеры беседу.

- Да, конечно! — отвечает Диармайд О’Коннелл, вице-президент Tesla.

- Мы бы хотели закупить тысячу таких солнечных батарей, чтобы обеспечить работу на солнечной энергии наших зданий, а также государственных учреждений.

Это фрагмент из деловых переговоров с компанией Tesla. Правда, в роли заказчика — не украинские чиновники, а пранкеры. Да и деловым этот диалог назвать сложно. Сходу пранкеры попросили компанию о системе лояльности. Видимо, вспоминая опыт выпрашивания денег руководства Украины из стран ЕС , вице-президент Tesla по развитию бизнеса не смутился.

- Какие-то скидки для нашей стороны, может, будут?

- Конечно, но не могу пока комментировать, какая будет скидка. Сначала мы должны получить от вас официальный запрос, а потом уже говорить о размере скидки.

Остановились на 25 процентах. Дальше – больше: пранкеры попросили Tesla назначить подрядчиком компанию президента Украины Петра Порошенко

- Вы же обеспечиваете установку?

- Мы будем использовать подрядчика на Украине, с ними заключим договор, и компания будет это устанавливать, — отвечает Эван Райс, менеджер Tesla по Европе и Африке .

- Это будет нормально, если мы используем для этого компанию Порошенко?

- Сегодня вечером мы все пришлем необходимое для оформления, и быстро сформируем контракт.

Порошенко по итогам переговоров должен был получить 5 процентов от общей суммы заказа, то есть 3 миллиона долларов. Эксперты уверены: пранкеры почти прочитали мысли украинских чиновников, ведь едва ли они затевали сделку на 60 миллионов долларов с другой целью.

"Это подразумевает для всех представителей политической элиты Украины, что можно оторвать свой ломоть. Исходя из тотальной коррупции высших эшелонов власти на Украине, естественно будет предположить, что только половина денег, выделенных на проект, будет потрачена по целевому назначению"", — считает Денис Денисов , директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.

К разводу, рассказывают Вован и Лексус, специально не готовились. Отправили обычное письмо, даже без фирменного бланка и печати. Как оказалось, власти Украины они опередили — их письмо пришло в Tesla первым.

"Как мы поняли, никто из представителей властей Украины с ними не связывался. Все переговоры на протяжении трех месяцев Tesla вела непосредственно с нами. Нам даже удалось получить согласование на сумму – около 60 миллионов долларов. Просто-напросто подумали: какая-то сумасшедшая страна , которая захотела какие то энергопаки , заплатить хочет огромную сумму денег, половину при этом еще украсть", — говорит Алексей Стоялров (пранкер Лексус).

Этот развод пранкеры придумали после того, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter отреагировал на статус основателя Tesla Илона Маска. Политик написал, что был бы не прочь закупить у фирмы солнечные батареи. Тут же ему озвучили цену. После диалог продолжили уже пранкеры – в личной переписке. Такой формат ведения бизнес-диалога — на просторах соцсетей – вызвал много вопросов у экспертов. Они сходятся во мнении: Tesla не заподозрила в действиях пранкеров подвоха, потому что непрофессионализм украинских властей был виден с первых минут. Они нарушили элементарные рамки приличия в диалоге с потенциальным бизнес-партнером.

"Это такое желание заявить о себе, а какие будут последствия, мало их интересовало. Выгорит – хорошо, не выгорит – ну, и бог с ним. Сначала это должна быть более детальная инициатива со стороны правительственных учреждений. Есть посольство – Украина ими заграницей вполне располагает. Могли бы договориться с Маском встретиться, обсудить этот вопрос", — говорит Валерий Тузов, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, преподаватель Дипломатической академии МИД России

Пиар – вот еще один фактор, который был нужен Гройсману, говорят экономисты. Это одна из причин, почему он обратился к Tesla публично — ведь солнечных батарей собственного производства в стране хоть отбавляй.

"Вы будете удивлены, но на Украине уже давно производят солнечные батареи. Причем, по лицензиям европейских стран. Производят батареи нового поколения. Это все существует, — рассказывает Александр Охрименко , президент Украинского политического центра. — Скорее всего, это просто желание пропиариться",

Действия Гройсмана уже со всех сторон посмаковали и украинские СМИ. Сомневаются, что у украинских властей реально есть такая сумма на закупку – 60 миллионов долларов. Как бы то ни было, громко заявив о себе в Twitter, дальше продолжить грамотный диалог с компанией-гигантом Украина не смогла. Или не захотела. Возможно, это был спланированный ход, говорят эксперты, обратиться к Tesla неформально, робко написав "я тоже хочу", чтобы во время появления препятствий, в том числе финансовых, дать задний ход. Ведь соцсети – не площадка для бизнес-переговоров, поговорили и забыли. А Tesla, в свою очередь, погналась за легкими деньгами, показав неразборчивость в клиентах.