В ЛНР рассказали о подготовке США и Канадой украинских диверсантов

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что забрасываемые в Донбасс украинские диверсанты были подготовлены специалистами из Канады и США. Об этом в среду, 14 июня, сообщает телерадиокомпания ЛНР (запись доступна на видеохостинге YouTube).

«Канада и США создали так называемую "восьмерку" или восьмой полк сил специального назначения, то диверсантов. Это они помогли очень хорошо. И на сегодняшний день все диверсионные группы, которые заходят к нам и в Донецк, это как раз все те, которые подчиненные этой "восьмерке"», — рассказал Плотницкий.

Он отметил, что основными задачами украинских диверсантов было разрушение инфраструктуры и убийство руководства самопровозглашенной республики.