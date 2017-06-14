Беларусь заработала на Украине 2 млрд за счет нефти из РФ

Белоруссия заработала более двух миллиардов рублей за счет продажи Украине бензина, изначально предназначавшегося России. Об этом сообщает Life со ссылкой на независимое агентство «Аналитика товарных рынков».

По данным издания, за весь 2016 год Москва получила от Минска всего 170 тысяч тонн бензина вместо одного миллиона тонн. С начала 2017 года поставки «и вовсе скатились практически до нуля». Life подчеркивает, что Белоруссия при этом не перестала производить бензин из российской нефти. «Она просто поставляет его не на Восток, а на Юг, в дружественную для себя, но разругавшуюся с Россией Украину. Да и до, пока шли споры с Москвой, Минск не упускал возможности поторговать с Киевом», - отмечает издание.

В 2016 году Украина получила от Белоруссии 4,3 миллиона тонн бензина, что почти на миллион тонн больше показателей 2015 года. Такой же объем Минск, согласно действовавшему тогда договору с Москвой, должен был поставлять в РФ. По данным «Аналитики товарных рынков», за 2015 год из Белоруссии в Россию ввезли сего 808 тысяч тонн бензина.

Как поясняет Life, из-за отсутствия собственных перерабатывающих мощностей цены на бензин на Украине продолжают держаться выше российских. По данным Белстата, в 2016 году Белоруссия поставляла в Украину бензин по 403 доллара за тонну. В России оптовая цена на белорусский бензин упала до 367 долларов.

С учетом ценовой разницы между двумя рынками в 36 долларов, по подсчетам Life, на переброске поставок с российского рынка на Украину Белоруссия заработала более чем 36 миллионов долларов чистых доходов (более двух миллиардов рублей).

Игорь Юшков. «Минск является одним из главных бенефициаров российско-украинского конфликта: Москва, по факту, субсидировала белорусский бюджет дешёвой нефтью, а Минск в ответ решил условия льготы игнорировать и заработать существенную маржу на льготной российской нефти», -пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Начавшийся в 2016 году нефтегазовый спор России и Белоруссии закончился подписанием соглашений весной 2017 года. Москва предоставила Минску нефтегазовые льготы, также стало известности о готовности России рефинансировать долги Белоруссии размере 750-800 миллионов долларов по межправительственным кредитам. Кроме того, Белоруссия была освобождена от обязанности поставлять в Россию один миллион тонн топлива ежегодно.