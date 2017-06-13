Ополченцы ДНР заняли покинутые украинскими силовиками позиции под Мариуполем

Ополчение Донецкой народной республики заняло позиции морской пехоты вооруженных сил Украины на юге Донбасса под Мариуполем, заявил заместитель оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин . «Наши подразделения разместились на позициях 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая покинула место несения службы несколько дней назад на южном участке фронта», - передает его слова «Донецкое агентство новостей».

По его словам, недавно в штабе «АТО» заявили, что ВСУ якобы продвинулись на 1,5 км в направлении ДНР, а также выложили видео, якобы снятое на «занятых» позициях. Однако представитель сил ДНР утверждает, что видео на самом деле принадлежит подразделениям вооруженных сил ДНР и было сделано как раз на брошенных украинскими морпехами позициях.

Отметим, что на прошлой неделе украинские силовики усилили обстрелы донбасских республик. В результате в ДНР за неделю погибли четыре человека, в том числе один мирный житель.