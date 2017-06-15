Украина готова перейти на военное положение

В среду, 14 июня, глава МИД Украины рассказал, что Украина ищет способы для усиления контроля на границе с Россией, которые обеспечат безопасность Украины и не повредят украинским гражданам.

«Мы должны надежно контролировать, кто пересекает нашу границу. Мы находимся в состоянии войны с РФ. И поэтому должны стремиться к тому, чтобы внедрить эффективный контроль», - сказал Климкин.

По словам главного редактора журнала «Проблемы национальной стратегии», политолога Аждара Куртова , никто из «весомых государств современного мира» на данный момент не считает действия России, «как объявление войны Украине». «И, кроме того, если бы все было именно так, как они заявляют, то, наверное, действия, подвергшейся нападению страны, должны быть несколько иными… А они во «время военных действий» механизмы въезда-выезда решили развивать, да еще со страной, с которой «воюют», - сказал Куртов.

Кроме того, эксперт добавил, что граница страны с Россией очень длинная, поэтому в случае военных действий «надо озадачиваться другими проблемами».