Более 2,5 тысяч украинцев воспользовались режимом безвиза с ЕС за двое суток

Более 2,5 тысяч украинцев пересекли границу стран Евросоюза почти за двое суток, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян

«По состоянию на 18:00 2555 украинцев воспользовалась безвизом. В целом по биометрическим паспортам более 20 тысяч граждан Украины пересекли границу. Если сравнивать цифры, то существенного увеличения количества людей мы не видим. За 10-11 июня здесь вообще нет увеличения, так как на выходные пассажиро-транспортный поток снижается. В общем, динамика роста пассажиро-транспортного потока — примерно на 7%. Динамику мы ещё будем изучать», — сказал Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

Также он отметил, что ситуация на пропускных пунктах спокойная и контролируемая.