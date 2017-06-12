Украинские разработчики представили боевую «Черепашку»

Испытания радиоуправляемой платформы для украинских военных «Черепашка» проходит испытания, соответствующее видео опубликовано в Сети. Видеозапись стрельбы из установленной на плаформе АГС опубликовано в паблике «Сделано на Украине». Каких-либо подробностей о проекте не приводится.

В августе 2016 года был представлен украинский беспилотный тактический многоцелевый транспортный комплекс «Фантом». Оказалось, что та машина очень сильно напоминает разработку россиянина Дахира Семенова.