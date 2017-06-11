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Танки ВСУ полностью обесточили поселок Красный Партизан
Фото: Пресс-служба президента Украины
Жители поселка Красный партизан, в котором проживают около тысячи человек, из-за обстрелов с позиций украинских силовиков несколько дней находятся без газоснабжения. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал источник в Минобороны ДНР.
Кроме того утром 10 июня танки ВСУ нанесли удар по трансформаторным подстанциям, которые питают электричеством населенный пункт.
«Из-за этого света в Красном партизане нет, дежурит бригада МЧС, помогает людям заряжать от генераторов телефоны, кипятить воду», - рассказал источник. Он также добавил, что украинская сторона продолжает целенаправленно уничтожать жизненно важную инфраструктуру ДНР.
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