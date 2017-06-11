Танки ВСУ полностью обесточили поселок Красный Партизан

Жители поселка Красный партизан, в котором проживают около тысячи человек, из-за обстрелов с позиций украинских силовиков несколько дней находятся без газоснабжения. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал источник в Минобороны ДНР.

Кроме того утром 10 июня танки ВСУ нанесли удар по трансформаторным подстанциям, которые питают электричеством населенный пункт.